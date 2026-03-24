فرع جديد للمدارس المصرية الألمانية.. وفتح باب التقديم برياض الأطفال لمدة شهر

تنطلق مبادرة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027 بفرع جديد بكرمة سيتي طريق العين السخنة.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في الفرع الجديد للمرحلة الأولى من رياض الأطفال بداية من اليوم، الثلاثاء 24 مارس، ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://ads.student.app.emerald.education/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، ولن يُقبل أي طلب تقديم يتم بأي وسيلة أخرى، أو خارج الفترة الزمنية المعلنة، وذلك التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المدارس المصرية الألمانية تقدم نظامًا تعليميًا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويجمع هذا النظام بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

كما تدرس المناهج بلغات متعددة، حيث تُعد اللغة الألمانية لغة التدريس الأساسية، إلى جانب الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية المصرية حفاظًا على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية ابتداء من الصف الأول، على أن تُدرس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

وتعتمد هذه المدارس نظام اليوم الدراسي الكامل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتُطبق مناهج تفاعلية حديثة تستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وروح المبادرة، والوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بالتغذية الصحية.

وتعد مبادرة “100 مدرسة مصرية ألمانية” من وزارة التربية والتعليم المصرية، بدعم من السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج (ZfA)، كما تُدار سلسلة المدارس المصرية الألمانية برعاية شركة إميرالد للتطوير التعليمي لضمان تقديم تجربة تربوية بأعلى المعايير التعليمية.

ونوهت الوزارة إلى أن التقديم يقتصر على المرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وعلى رأسها استيفاء الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، وذلك وفق ترتيب سن المتقدمين في 1 أكتوبر 2026، وبناءً على نتائج المقابلات الشخصية للتلاميذ، في إطار خطة التشغيل التدريجي المعتمدة للمبادرة.