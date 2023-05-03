دفع الله الحاج علي: الاتصال على مستوى مصر والسودان لم ينقطع.. فيديو

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن الاتصال على مستوى الدولة المصرية والسودانية لم ينقطع منذ بداية الأزمة ومن قبلها، وسوف تستمر الاتصال إلى ما لا نهاية بين البلدين.

وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني علي قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن السلطات السودانية قامت بتأمين المواطنين الأجانب الذين أرادوا الخروج من السودان بعد حدوث هذه الأزمة وقامت بتأمينهم بشكل كامل حتي خرجوا من السودان بأمان.

وتابع دفع الله الحاج علي، أن القوات المسلحة السودانية تعمل باستراتيجية راسخة، مشيرًا إلى أن تجاربها ترجع إلي أكثر من مائة عام في كيفية التعامل أثناء الحروب وتراعي القانون الإنساني الدولي.