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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد حفل تخرج "الخدمة الاجتماعية" بمركز شباب الصفا

وكيل وزارة شباب الجيزة
وكيل وزارة شباب الجيزة

شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة حفل التخرج الذي أقامه مركز شباب الصفا التابع لإدارة العمرانية لطلبة وطالبات كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان وذلك مساء أمس الثلاثاء.

بحضور أيمن محمود عبد العال مدير وحدة التدريب الميداني بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان ، الدكتوره مها علاء الدين نائب الوحدة ،الدكتور سلامة حميدة مدير إدارة شباب العمرانية ،إبراهيم جعفر المدير التنفيذي لمركز شباب الصفا وأعضاء مجلس إدارة المركز.

أحتفل مركز شباب الصفا بمتدربي الصف الرابع لكليات الخدمة الاجتماعية الذين قد أتموا فترة تدريبهم الميداني لهذا العام بالقاعة الكبرى بالمركز وسط أهلهم وذويهم.

بدأت فقرات الحفل بكلمة ترحيب من المسؤولين عن الحفل في حضور مدير المديرية 
الذي رحب في كلمته بالطلبة وأولياء الأمور كما أبدى سعادته بحضور هذا العرس الطلابي وأضاف بأن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ترحب بطلبة الخدمة الاجتماعية لتلقي التدريب العملي داخل منشآتها الشبابية والرياضية و أنهم أحد الأركان الأساسية التي تدعم مؤسسات الوزارة .

كما أضاف الوكيل بأن من المهم دمج طلبة التدريب في الأنشطة التي تتم داخل مراكز الشباب ومشاركتهم الفعالة بالمشروعات القومية إثقالهم بالخبرات والمهارات المهنية المطلوبة للأخصائي الإجتماعي داخل الهيئات الشبابية .

كذلك تقدم بالشكر إلى مسئولي ومشرفي الأنشطة والقائمين على المركز للمجهود الذي بذلوه لإنجاح فترة التدريب الميداني للفرقة الرابعة لدفعة 2023 
وقال بأن هذا الإهتمام يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب في شتى المجالات فهم حاضر مصر ومستقبلها .
وفي الختام تمنى مدير المديرية لجميع الطلبة والطالبات المزيد من التميز وأن يتمتعوا بحياة عملية ناجحة.

وبدورهم تبادل الحضور الكلمات ما بين شكر وامتنان من الطلبة أنفسهم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم والرعاية وأيضاً الفرصة التي أتاحها لهم لتلقي التدريب الميداني واكتساب الخبرات والمشاركة الفعالة داخل مراكز شباب مصر.

تسلم الطلاب شهادات التقدير من الدكتور أحمد عبد الوكيل والمسئولين عن مركز الشباب وانتهى الحفل بالصور التذكارية مع الحضور.

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