عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بعد 21 عاما..  سيف الفيوم يستغيث بجعفر العمدة لمساعدته فى العثور على أسرته.. صور

محمد . أ يبحث عن
محمد . أ يبحث عن اسرته منذ 21 عاما

ياجماعة ، يا أهل الخير ساعدونى يمكن أعثر على أسرتى ، 21 سنة وانا أبحث عن أسرتى  ، قصتي أشبه بسيف ابن جعفر العمدة  ، فى المسلسل  الذى كنت أشاهده وأنا أبكى ، لتشابه أحداث المسلسل معى ، لكن فى نهاية المسلسل  أحمد عثر على أسرته ، بينما أنا بلغت  21 عاما ولم أعثر على أهلى .

 

محمد أثناء العثور عليه وعمره عاما

 

                                                    أنا توهت من أهلي وأنا عمرى  سنه

بهذه الكلمات بدأ محمد . أ (21 سنة ) ،  كلماته لموقع " صدى البلد " ، ليروى مأساته   قائلا : يمكن ألاقي أهلي انا توهت من اهلي وانا عمرى  سنه في موقف أبشوي بمحافظة الفيوم  ، و دلوقتي عندي ٢١سنه لما توهت الشرطة سلمتنى بقرار نيابة الفيوم  بأيداعى  دار ايتام عائشه حسانين بمدينة الفيوم ، وعشت 21 عاما داخل الدار ، وانهيت فترة أقامتى بالدار نظرا للوائح التى تمنع الاقامة بعد سن ال21 عاما  ، وخرجت من الدار لأعمل فى كشك لبيع الحلوى والسجائر ، وأستأجرت حجرة  متواضعة لأقيم فيها وحيدا ، بدون أب أو أم  بالرغم من انهم قد يكونوا على قيد الحياة.

 

 

محمد وعمره 15 عاما

 

وأضاف محمد أرجوكم وأتوسل اليكم ، ونداء أخير لأسرتى ، وأنا محتفظ بصورى منذ كنت طفلا وحتى الآن.

 

محمد عمره الان 21 عاما

 

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات الخاصة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية خلال أبريل الماضي

 

 

 

 

343866733_579551797574766_3877269963602941597_n
343866733_579551797574766_3877269963602941597_n
344167596_606357081185484_4359399005174599458_n
344167596_606357081185484_4359399005174599458_n
344206859_2559810930870235_3685255387314192771_n
344206859_2559810930870235_3685255387314192771_n
محافظات اخبار الفيوم جعفر العمدة سيف الفيوم مركز أبشواى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ