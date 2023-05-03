بعد 21 عاما..  سيف الفيوم يستغيث بجعفر العمدة لمساعدته فى العثور على أسرته.. صور

ياجماعة ، يا أهل الخير ساعدونى يمكن أعثر على أسرتى ، 21 سنة وانا أبحث عن أسرتى ، قصتي أشبه بسيف ابن جعفر العمدة ، فى المسلسل الذى كنت أشاهده وأنا أبكى ، لتشابه أحداث المسلسل معى ، لكن فى نهاية المسلسل أحمد عثر على أسرته ، بينما أنا بلغت 21 عاما ولم أعثر على أهلى .

محمد أثناء العثور عليه وعمره عاما

أنا توهت من أهلي وأنا عمرى سنه

بهذه الكلمات بدأ محمد . أ (21 سنة ) ، كلماته لموقع " صدى البلد " ، ليروى مأساته قائلا : يمكن ألاقي أهلي انا توهت من اهلي وانا عمرى سنه في موقف أبشوي بمحافظة الفيوم ، و دلوقتي عندي ٢١سنه لما توهت الشرطة سلمتنى بقرار نيابة الفيوم بأيداعى دار ايتام عائشه حسانين بمدينة الفيوم ، وعشت 21 عاما داخل الدار ، وانهيت فترة أقامتى بالدار نظرا للوائح التى تمنع الاقامة بعد سن ال21 عاما ، وخرجت من الدار لأعمل فى كشك لبيع الحلوى والسجائر ، وأستأجرت حجرة متواضعة لأقيم فيها وحيدا ، بدون أب أو أم بالرغم من انهم قد يكونوا على قيد الحياة.

محمد وعمره 15 عاما

وأضاف محمد أرجوكم وأتوسل اليكم ، ونداء أخير لأسرتى ، وأنا محتفظ بصورى منذ كنت طفلا وحتى الآن.

محمد عمره الان 21 عاما

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