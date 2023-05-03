سعر كيا كرنفال 2024 في السعودية| صور

تنتمي سيارة كيا كرنفال موديل 2024 الي فئة السيارات المينى فان كبيرة الحجم، وتقدم بداخل السوق السعودي للسيارات وتمتلك مظهرا متميزا وتصميما أنيقا، بالإضافة إلى قوة محركها التي تساعدها علي الوصول الي سرعة قصوي قدرها 210 كم/ساعة .

سيارة كيا كرنفال موديل 2024

محرك كيا كرنفال موديل 2024

تستهلك سيارة كيا كرنفال موديل 2024 من الوقود 12.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتملك محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج كيا كرنفال قوة 290 حصان، وعزم دوران 355 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك.

سيارة كيا كرنفال موديل 2024

مقصورة كيا كرنفال موديل 2024

تحتوي مقصورة سيارة كيا كرنفال موديل 2024 علي الكثير من التكنولوجيات الحديثة منها، شاشة مقاس 8 بوصه، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ومقعد سائق أمامي كهربائي، ومسند ذراع، ويمكن دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد من الجلد، وحوامل أكواب، وقفل مركزي.

سيارة كيا كرنفال موديل 2024

أسعار كيا كرنفال موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة كيا كرنفال موديل 2024 يصل سعرها الي 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا كرنفال موديل 2024 يصل سعرها الي 137 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كرنفال موديل 2024 يصل سعرها الي 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا كرنفال موديل 2024 يصل سعرها الي 162 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا كرنفال موديل 2024 يصل سعرها الي 178 ألف ريال سعودي، وتتضمن جميع هذه الأسعار رسوم الشحن .