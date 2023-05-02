تشتري كيا سبورتاج ولا سيتروين C5 موديل 2023 | مقارنة بالأسعار

ارتفعت أسعار السيارات عالميا خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ؛ وأدي ذلك إلى تقارب أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، ومنها السيارات ذات المنشأ الكوري والفرنسي، حيث تقارب سعر سيارة كيا سبورتاج و سيتروين C5 إير كروس موديل 2023؛ مما يجعل اختيار إحداهما أمرا صعبا بالنسبة للمقبلين على الشراء .

يعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مقارنة بالأسعار، بين سيارة كيا سبورتاج و سيتروين C5 إير كروس موديل 2023، داخل السوق المصري للسيارات:

1- كيا سبورتاج

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تمتلك سيارة كيا سبورتاج خزان وقود سعة 54 لترا، وبها محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج سيارة كيا سبورتاج عزم أقصى للدوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصانا، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تباع سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بسعر مليون و 169 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و279 ألف جنيه للفئة الثانية، وتباع الفئة الثالثة بسعر مليون و 429 ألف جنيه .

2- سيتروين C5 إير كروس

سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تحتاج سيارة سيتروين C5 اير كروس الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتتسارع سيارة سيتروين C5 اير كروس من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتصل سعة خزان وقودها الي 53 لترا، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 201 كم/ساعة.

سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تصل سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الي السوق المصري للسيارات بسعر مليون و59 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية سعرها مليون و189 ألف جنيه، ومليون و229 ألف جنيه للفئة الثالثة ، وتباع أعلي فئه منها بسعر مليون و319 ألف جنيه .