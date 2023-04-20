سيتروين DS7 بخصم 70%.. صور

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من السيارات الفارهة تحت شعار علامتها الفرعية DS، وتعتبر السيارة الرياضية DS7 أحد أشهر الإصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد السيارات للمغتربين دون قيود أو شروط.

وتعد السيارة DS7 أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من التيسيرات الآخرى.

سيتروين DS7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيتروين DS7 (الفئة الأساسية)

سيتروين DS7 موديل 2019 بقيمة 5,061 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2020 بقيمة 5,098 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2021 بقيمة 6,160 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2022 بقيمة 7,498 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2023 بقيمة 8,023 دولار.

سيتروين DS7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيتروين DS7 (الفئة المتوسطة)

سيتروين DS7 موديل 2019 بقيمة 5,213 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2020 بقيمة 5,766 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2021 بقيمة 6,345 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2022 بقيمة 7,723 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2023 بقيمة 8,263 دولار

سيتروين DS7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيتروين DS7 (الفئة الأساسية)

سيتروين DS7 موديل 2019 بقيمة 5,365 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2020 بقيمة 5,934 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2021 بقيمة 6,530 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2022 بقيمة 7,948 دولار.

سيتروين DS7 موديل 2023 بقيمة 8,504 دولار.