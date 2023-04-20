أسعار BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر| صور

تعتبر سيارات الفئة السابعة 7 Series موديل 2023 أحدث السيارات الجديدة المنضمة لأسطول سيارات العلامة التجارية البافارية BMW في السوق المصري.
مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2023
تتوفر السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بخيارين من المحركات جاءت كالتالي:
المحرك الأول: يضخ قوة تصل الى 380 حصانا، سعة 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر، ونظام دفع خلفي للعجلات، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 5.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات.
المحرك الثاني: يضخ قوة تصل الى 258 حصانا، سعة 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 4.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات.
قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2023
الطول الكلي: 5.391 متر
العرض الكلي: 1.950 متر
الارتفاع الكلي: 1.544 متر
قاعدة العجلات: 3.215 متر
سعة صندوق السيارة 540 لتر
سعة خزان الوقود: 75 لتر
أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2023
BMW 7 Series موديل 2023 الفئة الأولى 740I بقيمة قدرها 6,400,000 جنيه
BMW 7 Series موديل 2023 الفئة الثانية I7 XDRIVE60 بقيمة قدرها 6,700,000 جنيه
BMW 7 Series موديل 2023 الفئة الثالثة 760I XDRIVE بقيمة قدرها 8,000,000 جنيه