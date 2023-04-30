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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية .. صور

كيا K8 موديل 2023
كيا K8 موديل 2023

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددا من السيارات المتنوعة داخل السوق السعودي، ومن بينها السيارة K8 موديل 2023، والتي تأتي بتصميم عصري، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وبسعر يبدأ من 154,213 ريال.

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 كيا K8 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة كيا K8 موديل 2023 في السعودية.

 

تحتوي السيارة كيا K8 موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 300 حصانا، بالاضافة إلى 359 نيوتن/متر من العزم الاقصى الدوران، إلى جانب تمتعها بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

 كيا K8 موديل 2023

وتضم السيارة كيا K8 موديل 2023 عدة تجهيزات تتضمن، نظام كشف حركة مجسم، وحساسات ركن أمامي وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، وفرامل ABS و EBD، مع دعم السيارة في خوض المرتفعات والمنحدرات، وخاصية الثبات الالكتروني، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.

 كيا K8 موديل 2023

وزودت السيارة كيا K8 موديل 2023 بمكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي، وصابيح ترحيب، وفتحة سقف بانوراما، ونظام وصوتي ترفيهي مميز، ومقاعد من الجلد ذات تحكم كهربائي.

 كيا K8 موديل 2023

اسعار السيارة كيا K8 موديل 2023 في السعودية 

 

الفئة الاولى كيا K8 موديل 2023 بسعر 154,213 ريال.

الفئة الثانية كيا K8 موديل 2023 بسعر 188,713 ريال.

الفئة الثالثة كيا K8 موديل 2023 بسعر 203,548 ريال.

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