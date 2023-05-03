لحظات رعب وهلع.. إنقاذ عائلة من الموت في السعودية

تمكنت فرقة أمن طرق في محافظة بيشة، جنوب غربي السعودية، من إيقاف سيارة كانت تسير على سرعة قريبة من 200 كيلومتر في الساعة مما أنقذ حياة عائلة مؤلفة من 6 أشخاص من موت شبه محقق.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" المحلية أن تلك العائلة عاشت لحظات من الرعب والهلع على طريق "الرين - بيشة" بعد أن كانت تسير على سرعة 190 كليومترا في الساعة.

وذكرت مصادر للصحيفة أن قائد السيارة قد سارع إلى طلب النجدة والمساعدة من عمليات أمن طرق بيشة عقب فقدانه سيطرته على مركبته والتحكم بها بعد أن علق مثبت السرعة، حيث كان متوجها من منطقة الرياض إلى محافظة بيشة.

وعلى الفور، وبحسب المصادر، تمت مباشرة البلاغ "والتعامل بشكل مميز مع الحالة وتأمين الطريق لهم على بعد ١١٠ كم من مركز الجنينة".

واستطاعت دورية شرطة كانت تسير أمام تلك "السيارة المجنونة" إيقاف تلك المركبة، وذلك من خلال عمليات اصطدام متتالية إلى خفت سرعة المركبة، وبالتالي تمكن سائقها من السيطرة عليها لاحقا دون وقوع أي حوادث.

وأوضحت غرفة عمليات أمن طرق بيشة أنها كانت توجه السائق عبر التواصل وإعطائه التوجيهات والنصائح اللازمة إلى أن تمكن من السيطرة على مركبته.