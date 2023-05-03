التعاون الإسلامي تدين اقتحام مبني الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب وسرقة ممتلكات الملحقية.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين، وفقا لما أوردته قناة "السعودية" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق، تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية.

