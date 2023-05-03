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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قدمها وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية.. مقترحات لتنمية سيناء أمام وزيرة التخطيط

وفد الاتحاد المصري
وفد الاتحاد المصري في لقاء وزيرة التخطيط

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية؛ . كما حضر اللقاء الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة. 

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة هالة السعيد بتهنئة أهالي سيناء وعموم قبائلها بمناسبة العيد القومي، وثمنت التضحيات التي قدمها أهالي سيناء على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة تضحيات حراس البوابة الشرقية لمصر، كان أخرها مواجهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر.

استعرض وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بشمال سيناء، ،عدد من المقترحات لمشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء، أثناء لقاء الوفد بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تطوير المجتمع المحلي بشبه الجزيرة، وتدريب شباب سيناء في البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الاستفادة من التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ،في المجالات المختلفة ومنها التحول الرقمي لخلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

وأكدت هالة السعيد، أثناء اللقاء أن هناك أولوية في كل  خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، وتأتي هذه التوجهات اتفاقًا ومعطيات استراتيجية التنمية الـمستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتع بحياة كريمة .


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقليم سيناء ،حيث بلغت  استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل إلى 17 مليار جنيه بخطة العام المالي 22-2023 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا.
 


كما قام وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بإهداء الوزيرة درع الاتحاد للإبداع والتميز بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ولدور وزارة التخطيط في دعم المشروعات التنموية بسيناء في الفترات الأخيرة.

ضم كلًا من الشيخ حميد منصور حميد، (قبيلة السماعنة) رئيس الاتحاد، والشيخ عبد الحميد الأخرسي (قبيلة الأخارسة) الأمين العام للقبائل العربية، والشيخ عوده أبو عطوه (قبيلة البياضية) رئيس لجنة العلاقات العامة

 

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