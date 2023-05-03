عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في معرض مبادرة "علمني حرفة" بمطروح

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يتفقد معرض علمني حرفه

شاركت  مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،  في معرض مبادرة "علمني حرفة" ،المقام حاليا بمحافظة مرسى مطروح ، علي هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي نفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

 

المشغولات اليدوية:

 

ويضم المعرض نتاج الدورات التدريبية في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية التي تم التدريب عليها بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الماضية.


وقد تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المعرض الذي ضم  المنتجات اليدويه والتراثية للشباب أصحاب المشروعات من المحافظات الحدودية .

txt

صحة شمال سيناء تنظم مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس التمريض بالمحافظة

سيناء معرض علمني حرفة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ