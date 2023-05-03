شمال سيناء تشارك في معرض مبادرة "علمني حرفة" بمطروح

شاركت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، في معرض مبادرة "علمني حرفة" ،المقام حاليا بمحافظة مرسى مطروح ، علي هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي نفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المشغولات اليدوية:

ويضم المعرض نتاج الدورات التدريبية في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية التي تم التدريب عليها بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الماضية.



وقد تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المعرض الذي ضم المنتجات اليدويه والتراثية للشباب أصحاب المشروعات من المحافظات الحدودية .