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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كثرة السلبيات.. تكليف فريق من مديرية الصحة لإدارة مستشفى منيا القمح

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فريق من المديرية لإدارة مستشفى منيا القمح المركزي ابتداء من اليوم الأربعاء، وإعادة تقييم الهيكل التنظيمي بالمستشفى، لعدم إلمام مدير المستشفى بمشاكل بعض المواطنين، وتواجد مواطنين وبكثرة داخل المستشفى، وعدد كبير منهم غير منتظر أي خدمات طبية، وشكوى بعض المواطنين من عدم حصولهم على الخدمات الطبية المقررة لهم، مثل الخدمات المعملية، والفحوصات والأشعات اللازمة لهم.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا ما رصدته المرورات السابقة من الأجهزة الإشرافية على المستشفى، وتم لفت نظر مدير المستشفى له، ولم يتحقق معه أي تقدم من وضع الخطط التنظيمية لمتلقي الخدمة، وفصل خطوط السير لمرضى الإستقبال والطوارئ، ومرضى العيادات الخارجية عن بعضها.

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كما تم تكليف مدير عام الطب العلاجي، بسرعة تكليف أحد أعضاء الجهاز الإشرافي من المديرية لإدارة المستشفى مع فريق معاون له من داخل المديرية، وتكليف كل من الدكتور محمد نور الدين للقيام بأعمال مدير المستشفى، والدكتورة دعاء طه يس وكيل المستشفى، والدكتور أحمد يوسف نائب مدير المستشفى.

جاء ذلك أثناء مرور وكيل وزارة الصحة بالشرقية المفاجئ على مستشفى منيا القمح المركزي اليوم، وتلاحظ تكدس عدد كبير من المواطنين بفناء المستشفى، مع تواجد مدير المستشفى داخل مكتبه وقت الذروة أثناء تواجد هذه المواطنين، وهذا ما شدد عليه الدكتور هشام مسعود مسبقاً في الاجتماعات السابقة، بتواجد مديرى المستشفيات وجهازهم الإشرافي أثناء توافد المواطنين وقت الذروة علي الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى من الإستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وهو مالم يلاحظه وكيل الوزارة أثناء مروره على المستشفى.

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