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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل إجرام.. حبس شخصين سرقا سيارة وحيازتهم مخدرات بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما (مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش).

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وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما (مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش)، بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما (مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش).

وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "كسر هواية الباب الخلفى"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين سرقة سيارة سرقة توك توك عين شمس القاهرة كفر الشيخ

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