طرق تحصين الجنين من الحسد.. داوم على هذه الخطوات

دعاء تحصين الجنين من الحسد، تبحث كثيرات من الأمهات الحوامل عن دعاء تحصين الجنين من الحسد عبر محرك البحث جوجل، ولم يرد نص في الشرع الشريف سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية عن دعاء تحصين الجنين، لكن وردت العديد من أدعية تحصين الإنسان من الحسد، وهذه الأدعية يمكن للأم أن تدعو بها لتحصين الجنين من الحسد والإكثار من الرقية الشرعية وقراءة القرآن الكريم حتى يكون الطفل شافيا معافيا من كل مرض.



ويستحب للأم في دعاء تحصين الجنين من الحسد أن تقرأ سورة الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، وسورة مريم، وسورة الزلزلة.

كما يستحب للأم أن تكرر قوله تعالى (وَمَا تَحْمِل مِنْ أنثَى وَلَا تَضَع إِلَّا بِعِلْمِهِ). (إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرْض زِلْزَالَهَا* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض أَثْقَالَهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا).

-اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه إليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشّيطان الرّجيم.

-اللهم اهدِني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ من والَيتَ، تباركْتَ وتعالَيْتَ. أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

-اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».

-اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».

-اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه.

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات، يعد الدعاء من السنن النبوية المشرفة وأسهل العبادات على كل مسلم وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لذا يستحب لكل أم بمجرد علمها بالحمل أن تبدأ في دعاء لحفظ الجنين من التشوهات، وحفظ الجنين من الحسد، ويمكن أن تردد هذه الأدعية في الأوقات المستجاب فيها الدعاء وأن تغتنم هذه الأوقات مثل الثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة وعند الإفطار حال صيام المسلم وتردد هذه الأدعية حتى يستجيب الله عز وجل منها الدعاء.

-أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

-اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مرداً سالماً، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك.

-اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري. أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ.

أقول على نفسي وعلى جنيني بسم الله , الله اكبر , الله اكبر , الله اكبر . أقول على نفسي وعلى جنيني الف الف لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اني اعيذك مافي رحمي بكلماتك التامه من كل شيطان وهامه وكل عين لامه اللهم يامن امسكت السماء ان تقع على الأرض وهي بلا اعمدة ….. امسك مافي رحمي واتمم له علي خير

طريقة تحصين الجنين

طريقة تحصين الجنين، تعد طريقة تحصين الجنين من الأمور اليسيرة حيث تقوم الأم بقراءة آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين والأخلاص ثلاث مرات، وتمسح بها عليه ، ثم تردد أدعية التحصين والتي نسردها في السطور التالية، ويستحب لكل أم أن تكرر هذه الطريقة بين كل فترة وأخرى، لزوال الحسد والعين وأن يكون الجنين معافيا من أي مرض.

-أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك .

-بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ -بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ

- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

-اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين. اللهم اكتب له طول العمر، وحسن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين.

- رب لا تجعله جباراً عصياً واجعله اللهم يأخذ الكتاب بقوة وآته اللهم الحكم صبياً. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

- اللهم سهّل حمله، وسهّل وولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واقذف التّوحيد في قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين. اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصّلاح والتقوى.