دعاء الاستغفار.. ردده حال التقصير وكثرة الذنوب

دعاء الاستغفار من الذنوب، يعد دعاء الاستغفار من الذنوب من الأدعية التي يجب أن يرددها المسلم عندما يخطأ أو يفعل ذنب او يقصر في حق الله عز وجل ، ويستحب الإكثار من دعاء الاستغفار من الذنوب في اوقات استجابة الدعاء حتى تتمثل السكينة والطمأنينة وراحة البال والرضا في قلب المسلم، وفيما يلي دعاء الاستغفار من الذنوب.



يقول المسلم في دعاء الاستغفار من الذنوب أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الملك سبحانك يارب العالمين وأنت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.

وقالا رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالَ رَبِّ اغفِر لي وَلِأَخي وَأَدخِلنا في رَحمَتِكَ وَأَنتَ أَرحَمُ الرّاحِمينَ.

ومن الصيغ الواردة في الاستغفار الذنوب أن يقول المسلم يارب أنك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب، اللّهم إني أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فاتب علي واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب. اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك. اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم

كما أنه يستحب أن يدعوا المسلم لنفسه للاستغفار من الذنوب ويقول اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله.

- اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين..إِن هِيَ إِلّا فِتنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَن تَشاءُ وَتَهدي مَن تَشاءُ أَنتَ وَلِيُّنا فَاغفِر لَنا وَارحَمنا وَأَنتَ خَيرُ الغافِرينَ

قالَ رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ.. رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

- اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي، جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصى إلا بعلمك، اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافاً بحقك، ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك، والمغفرة لديك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

دعاء الاستغفار والتوبة

دعاء الاستغفار والتوبة، يعد دعاء الاستغفار والتوبة من الأدعية التي يستحب للعبد أن يرددها عندما يخطأ وتكمن أهمية دعاء الاستغفار والتوبة في أنه يبعث السيكنة والرحمة في قلب المسلم، خاصة وأن المعاصي والذنوب من الأمور التي تجلب غضب الله وتتترك اثر في قلبه، لذا على المسلم أن يندم على ما فعله من الذنوب والمعاصي ويستغفر الله ويلجأ إلى الله عز وجل ويردد دعاء الاستغفار والتوبة.

-اللهم إنى ظلمت نفسى فاغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. "رب اغفر لى وتب علىّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم".

-أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه.

-سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، لهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

- وعزتي وجلالي لأغفرَّن لهم ما داموا يستغفروني ..أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه، يا رب تب علينا كي نتوب، ويسّر التوبة لنا.

-قُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب.

-يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، َرّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.

-اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا محيي العظام بعد الموت، أسألك أن تغفر لي ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، إنك أنت البرّ الغفار.

دعاء الاستغفار من الذنوب والكبائر

دعاء الاستغفار من الذنوب والكبائر، يعد الاستغفار الطريق الصحيح للمسلم لراحة القلب ورفع العقوبة ومغفرة الذنوب والبعد عن الشيطان وأذاه ، وذكر الاستغفار في أكثر من موضع في القرآن الكريم قال تعالى في سورة الأنفال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، كما يساعد دعاء الاستغفار على توسيع الرزق والخير وزيادة البركة في المال، وفي السطور التالية دعاء الاستغفار من الذنوب والكبائر.

-اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم.

- اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله.

- اللهم يا سامع الدعاء، ياذا المنّ والعطاء، يا رب ابن آدم الخطّاء، اغفر لي خطيئتي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنك خلقت الإنسان ظلوم جهول، ضعيف عجول، وبجهلي وضعفي عصيتك، اللهم فاغفرلي وتبّ علي، إنّك أنت التوّاب. اللهم أنك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب

-اللّهم إني أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فاتب علي واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب. اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

-اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر ، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد.

-اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد ، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، اللهمّ عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التّقوى وأهل المغفرة، سبحان الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم.

