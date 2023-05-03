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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد؟.. داعية إسلامي يرد

هل مسح المنزل بالماء
هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد ؟

أجاب  الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، مضمونه "هل مسح البيت بماء مع ملح يطرد الشياطين أو يزيل الطاقة السلبية؟".

ورد عبد الرازق، قائلاً "لم يرد فى القرآن الكريم ولا السنة النبوية أن مسح البيت بالماء والملح لطرد الشياطين ومنع الحسد".

هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد 

وأشار إلى أن مسح البيت بماء وملح سواء أكان ملح رشيد أو خشن لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية انه يمنع الحسد، أو يزيل الطاقة السلبية.

فيما أكدت دار الإفتاء، أنه ليس حراما، ولكن الأفضل أن نحصن بيوتنا بسورة البقرة وبالأذكار وبذكر الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لأن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ناصحا أن نحصن بيوتنا بكلام المولى عز وجل، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأذكار، أولى من رش الملح. 

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الحماية من الحسد والعين

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحماية من الحسد والعين تكون باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى-، وهذا أول ما ينبغي للمسلم الحرص عليه.

وأضاف « ممدوح » في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الحماية من الحسد والعين؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» أن المحافظة على قراءة المعوذتين - سورتي الفلق والناس- يقينا من كل مكروه وسوء.

وأفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن الحرص والمداومة على قراءة الأذكار الواردة في الشريعة الإسلامية وأبرزها المعوذتين يساعدان المسلم على وقاية نفسه من الحسد والعين.

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