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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الحوار الوطني يؤكد سير مصر على الطريق الصحيح

صدى البلد

قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي انطلقت جلسته الافتتاحية، اليوم الأربعاء، والذي يشارك فيه كافة القوى السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، يؤكد تماما أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأننا جميعا أمام حدث تاريخي يبشر بمستقبل مشرق.

وأوضح "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني بداية لمرحلة جديدة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجموع الشعب المصري العظيم، وتتقبل كافة الآراء والأفكار، مضيفا: "الحوار الوطني سيخرج بمخرجات تصب في مصلحة الوطن".

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "اليوم تجمع المصريون على مائدة الحوار الوطني وهدفهم الأول والرئيسي هو مصلحة الدولة المصرية، والخروج من هذا الحوار بمخرجات تمكننا من العبور إلى بر الأمان، ومواجهة التحديات العالمية".

ووجه النائب طه الناظر، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق دعوة الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، قائلا: "دعوة تاريخية من قائد عظيم يسعى جاهدا إلى بناء جمهورية جديدة تتسع لكل المصريين".

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