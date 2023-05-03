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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للعمل في السينما العالمية.. سيد بدرية يقدم ورشة مجانية

سيد بدرية
سيد بدرية

أعلن الفنان المصري العالمي "سيد بدرية"، عن تقديمه لورشة مجانية للراغبين في تعلم كيفية الوصول للسينما العالمية من المواهب المصرية الشابة.


وقال بدرية في بيان صحفي، أنه قرر تقديم هذه الورشة لتكون عامل اساسي لتعليم الموهوبين في مصر حول كيفية الوقوف امام كاميرا المخرجين الاجانب وإتاحة الفرصة لهؤلاء الموهوبين للوصول لحلمهم في الوصول للعالمية.


واشار بدرية، عن انه سوف يقوم بتعليم الموهوبيين على شكل كورسات تعليمية مجانية بنظام اللقاء الاونلايين بإحدى البرامج المعروفة، على ان تقوم هذه الورشة الخاصة بالتمثيل معتمدة على فكرة الـ face to face ، لمدة 45 دقيقة الحصة، بدءًا من منتصف شهر مايو الجاري.

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واكد بدرية ان الورشة الهدف منها هو إعداد الممثلين الراغبين في العمل في الأفلام الأجنبية المصورة في العالم العربي، عبر تعلم الممثل العربي لكيفية التعامل مع الطاقم الأجنبي.


وتابع بدرية قائلًأ :"احاول من خلال هذه الكورسات ان يصل الممثل الشاب للتعرف على أدوات الممثل وكيفية حرفية الكاستين "اختيار الممثل" في أعمال من خارج العالم العربي، كما احاول من خلال هذه الورشة ان اعلم الموهوبيين فكرة صناعه فيديو لإرساله إلى جهة Casting Director or Casting Agency "اختيار الممثلين من قبل الجهه الطالبة للموهوبيين" .


واكمل قائلًا :"وتهدف الورشة الى محاولة مساعدة الموهوبين المتميزين بالورشة في الترشيح لمدير أعمال اجنبي يقوم بأختيارهم لاعمال في هوليوود.


واختتم بدرية قائلًا ان الاولوية للمشاركين في هذه الورشة سيكون من خلال من عملوا في السينما المصرية أو قدموا بطولة افلام قصيرة أو ممن لديهم مجموعة من المشاهد على فيديو Demo Reel  ويمتلكون لغة اجنبية ثانية وليست اولى، وان لا يقل المشاركين عن 21 عامًا حتى 35 عامًا، بالاضافة الى التواصل عبر الايميل الخاص به.

ورشة مجانية بدرية هوليوود لغة اجنبية العالم العربى

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