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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة 10 مدارس وتوسعات 70% في محطة الشرب بمنية المرشد بكفر الشيخ |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي شهدتها قرى منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من أهالي القرى، واستمع لمطالبهم، معبرين عن سعادتهم بما شهدتها قرى مطوبس من مشروعات خدمية في 12 قطاعاً.

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جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.


وتفقد محافظ كفر الشيخ المركز الطبي بمنية المرشد، والعمارات السكنية الـ 9 الجاري إقامتها بالقرية، وتتكون كل وحدة سكنية 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتابع الأعمال الجارية لرفع كفاءة محطة الرفع، والأعمال الجارية في تأهيل ترعة منية المرشد، وتبطين ترعة السعداء بالجواد الغربي، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء وتوسعات وصيانة 10 مدارس، وجارٍ توسعات في محطة الشرب بمنية المرشد بنسبة تنفيذ 70%، وجارٍ الانتهاء من تحسين مياه الشرب بمنية المرشد وبعزبة عمرو والقني والجواد الغربي وكوم دميس وبقرية إبيانة.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 4 مراكز شباب وملاعب، وجاري تنفيذ 4 مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بقرى منية المرشد، وجاري الإنتهاء من مركز طبي منية المرشد بنسبة تنفيذ 83%، والوحدة الصحية عمرو بالمفتي بنسبة تنفيذ 90%،  والانتهاء من رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بكوم دميس وإبيانة، وتم الانتهاء من المجمع الخدمي والمجمع الزراعي ونقطة إسعاف الهكس، وجارٍ الانتهاء من مكتبي بريد إبيانة والقني.

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