وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس التربية الخاصة.. صور

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، حفل ختام الأنشطة لمدارس التربية الخاصة بالمسرح المدرسي، بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الإنجليزية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وموجهي التربية الخاصة، ومديري المدارس.

وتضمن برنامج الاحتفالية السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات استعراضية بعنوان حلوة يا بلدي، ومونولوج غاوي خمس قارات، وعرض ترجمة إشارة أنا قادر على التحدي، أداء حركي البيانولا، واستعراض الصيادين، وعرض ترجمة إشارة بعنوان ناويين، وفقرة استعراضية بعنوان ضحكات العيد، وفقرة إلقاء اخترنا لك وفقرات غناء جماعي بعنوان هلت ليالي ، وتعال هنا، وابتهال مولاي وقصيدة اللي يحبك يصونك، واستعراض فرحة رمضان، وعرض ترجمة إشارة تحيا مصر واستعراض ألف ليلة وليلة.



وقال محمد عبد الله في كلمته، إن اليوم حصاد لعمل وجهد طوال العام، مؤكداً على دور الأنشطة الطلابية في دعم العملية التعليمية وربط المجتمع المدرسي بتطورات الحياة ومتطلبات العصر وأهميتها في تكوين شخصية الطالب وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته، مشيداً بالفقرات المعروضة المتميزة.

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