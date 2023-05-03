دوري القسم الثاني.. كفر الشيخ يتعادل مع طنطا سلبيا

تعادل فريق كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، مع نظيره طنطا، سلبياً على ملعب الأخير، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

أدار المباراة تحكيمياً، وليد عبدالرازق، حكم الساحة، وعاونه طاقم مكون من محمود كثير مساعد أول، ومنصور حسن مساعد ثانٍ، وبيبو الطيب حكم رابع.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد طنطا إلى 44 نقطة، محافظاً على صدارته للمجموعة الثالثة «بحري»، وارتفع رصيد كفر الشيخ إلى 37 نقطة، محتلاً بها المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة.

جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 42 نقطة، دكرنس في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأبو قير للأسمدة وجمهورية شبين في المركزين الرابع والخامس.