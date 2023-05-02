غداً.. طنطا يستضيف كفر الشيخ في مواجهة صعبة بدوري القسم الثاني

يستضيف طنطا بقيادة مديره الفني عمرو أنور، غداً الأربعاء، نظيره كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، في الرابعة والنصف عصراً، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

ويدخل طنطا اللقاء متصدراً جدول المجموعة برصيد 43 نقطة، ويسعى للفوز في هذه المباراة الصعبة والمهمة لتعزيز فرص الحفاظ على صدارة المجموعة من أجل حجز بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

كما يسعى فريق كفر الشيخ، صاحب المركز السادس في ترتيب المجموعة برصيد 36 نقطة للفوز بهذه المباراة الصعبة على كلا الفريقين نظرا للمنافسة الشديدة بين جميع الفرق على صدارة المجموعة والصعود للدوري الممتاز.