20 لاعباً في قائمة طنطا لمواجهة كفر الشيخ

استقر عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، على اختيار قائمة مكونة من 20 لاعباً، لمواجهة فريق كفر الشيخ، عصر اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

وضمت القائمة كلاً من: أحمد الشيخ وأحمد سعيد لحراسة المرمى، ومحمد الشاذلي، ساهر عبد المنعم، أحمد علي، أسامة النجار، أحمد حسني، «خط الدفاع»، ومحمد فوزي تريكة، وحسون محمد، شهاب فتحي، حسام غالي، عبد الرؤوف زيكو، عبد الرحمن الدح، وأحمد قطاوي، «خط الوسط».

كما ضمت القائمة -أيضاً - كلاً من: أقطاي عبد الله، محمد عاطف، ميدو جمال، نانا أنطوي، كريم أسامة، حسام جمالية «خط الهجوم».