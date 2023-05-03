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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعباً في قائمة طنطا لمواجهة كفر الشيخ

عمرو أنور المدير
عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا

استقر عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، على اختيار قائمة مكونة من 20 لاعباً، لمواجهة فريق كفر الشيخ، عصر اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

غداً.. طنطا يستضيف كفر الشيخ في مواجهة صعبة بدوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني.. «كفر الشيخ» يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة «طنطا»

وضمت القائمة كلاً من: أحمد الشيخ وأحمد سعيد لحراسة المرمى، ومحمد الشاذلي، ساهر عبد المنعم، أحمد علي، أسامة النجار، أحمد حسني، «خط الدفاع»، ومحمد فوزي تريكة، وحسون محمد، شهاب فتحي، حسام غالي، عبد الرؤوف زيكو، عبد الرحمن الدح، وأحمد قطاوي،   «خط الوسط».

كما ضمت القائمة -أيضاً - كلاً من: أقطاي عبد الله، محمد عاطف، ميدو جمال، نانا أنطوي، كريم أسامة، حسام جمالية «خط الهجوم».

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