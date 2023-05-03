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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليار جنيه.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مستشفى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واطلع على نسبة التنفيذ والتي وصلت لـ 20%، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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واستمع محافظ كفر الشيخ لشرح تفصيلي للأعمال الجارية، موجهاً بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الاجهزة الطبية لها، لوضع حد لمعاناة الأهالي، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات.

وقال إنه تم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم النموذجي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا، إضافة للأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز الأورام  بمدينة كفر الشيخ، ولم يتبق إلا توريد الاجهزة والتي وصلت لـ 65%، إضافة لأعمال التطوير التي يشهدها مستشفى الصدر والحميات، وافتتاح مبنى الدرجة والعنايات بمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، إضافة ما تشهده جامعة كفر الشيخ من منظومة طبية متميزة، وما يقدمه مستشفى الجامعة من خدمات طبية متميزة، وجارٍ الانتهاء من مستشفى  الطوارئ بالجامعة.

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الجزيرة الخضراء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة مليار جنيه إنشاء مستشفي جهاز تعمير الساحل الشمالى حياة كريمة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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