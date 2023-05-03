محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان المشروعات الخدمية بقرى الجزيرة الخضراء.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي، ومكتب البريد بقرية أبو خشبة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرية، لخدمة قرى الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء والتي تشمل "الجزيرة الخضراء، والسكري، وبرج مغيزل، وأبو خشبة، وخان جني".

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

واطلع محافظ كفر الشيخ على المشروعات الجاري إنشاؤها بقرية الجزيرة الخضراء، منها مشروعات الصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وأبو خشبة بنسبة تنفيذ 66 %، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع الصرف الصحي بمعدية رشد، ومشروع الصرف الصحي بقرية الهودة، وجارٍ إنشاء محطة معالجة زغلول البحري.

كما اطلع على أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية بقرية أبو خشبة بنسبة تنفيذ 56 %، والانتهاء من إنشاء وصيانة 9 مدارس لمراحل تعليمية متعددة، وإنشاء 5 مراكز شباب وملاعب بقرى الجزيرة الخضراء، وجارٍ إنشاء مركز طبي الجزرة الخضراء بنسبة تنفيذ 75 %، وجارٍ إنشاء وحدة صحية وقف بحري بخان الجني، بنسبة تنفيذ 75 %، وجارٍ إنشاء وحدة صحية ببرج مغيزل بنسبة تنفيذ 50 %، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة صحية عرب المحضر.

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