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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحديات المهنة.. جامعة كفر الشيخ تعقد المؤتمر العلمي التاسع لكلية الصيدلة| صور

مؤتمر جامعة كفر الشيخ
مؤتمر جامعة كفر الشيخ

نظمت كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع نقابة صيادلة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان " تحديات مهنة الصيدلة"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العيا والبحوث،  وإشراف الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد فهمي نقيب الصيادلة.

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أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدًا بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة بـ رؤية مصر 2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.


وصرح رئيس الجامعة، بأن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجالات الصيدلة وصناعة الدواء والتخصصات الطبية الأخرى لخدمة المجتمع بمختلف فئاته متمنياً التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية في الجامعة.


من جانبه، عبر الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الصيدلة ونقابة الصيادلة على مدار سنوات، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الصيدلة في خدمة المجتمع والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التى تتعلق بالدواء وصحة الفرد.


وأشار الدكتور محمد عبد العال، الى أن إدارة الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر.


وقال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030م، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.


وأكد إسماعيل القن أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، متمنيا الخروج بتوصيات تخدم المتجمع الخارجي.


وفي كلمته، قال الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، إن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي.


حاضر خلال فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب والصيدلة المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الصيدلة في خدمة المجتمع.

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