رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، مشروع إنشاء العيادات الخارجية والتعليم الطبي، في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الكبرى للجامعة والوقوف على الوضع الحالي للمشروع واستكمال بنائه وفق جدول زمني محدد.



رافق رئيس الجامعة، خلال جولته، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.



أشار رئيس الجامعة، إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، مؤكدًا أن المبنى يتكون من طابق أرضى و8 طوابق متكررة مساحة الطابق الأرضى 2200م2 ومساحة الطابق المتكرر 2200م2 وإجمالى مساحة المشروع 20000م2 ويضم " 48 " عيادة، وغرفتين للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية "، و12 مدرجاً بسعة 100 فرد بإجمالى 1200 فرد، و 4 غرف استراحة أطباء و12 صالة تشريح تعليمى، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية ".



وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت، والبدء في تشغيله واستقبال المرضى، مشيراً إلى الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية وتركيب الواجهات الانشائية للمبنى وجارٍ الانتهاء من اعمال الدهانات الداخلية وتركيب الرخام وبورسلين الأرضيات وسيراميك الحوائط، كما جارٍ الانتهاء من أعمال أرضيات خشب المدرجات وتجليد الحوائط وأعمال الأسقف المعلقة وعزل الصاج.

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