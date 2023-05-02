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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 سيارات، تسير عكس الاتجاه، منهم سيارة نقل، تقف قبل طريق كفر الشيخ إسحاقة، موجهاً بسحب رخص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات وسائقيها.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة المشروعات الخدمية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة مواقف كفر الشيخ.

 

وأكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

 

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.

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