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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويتابع رصف الشوارع.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المروري الذي تشهده هذه الشوارع.

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جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة مواقف كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في رصف شارع صلاح سلامة المجاور لشريط قطار السكة الحديد بتقسيم المحافظة، المجاور لمحطة قطار الملك فؤاد، وزراعة أعمدة إنارة جيدة بالطريق، وزراعة الأشجار، كما تفقد الأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي "، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.

وشملت الجولة، تفقد محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال الرصف بشارع عبد الهادي راضي، من ميدان النصر باتجاه مواقف كفر الشيخ، بوضع طبقة المازوت، وإزالة التعديات في شارع الخليفة المأمون على جانبي الطريق لتوسعته، تمهيدًا لرصفه، كما وجه برفع كفاءة الحديقة العامة المقابلة لمستشفى الصدر والقريبة من ميدان النصر.


كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع" ترعة ميت يزيد والشاكرية "، موجها بسرعة الانتهاء من تبطينهما، كما تابع سير الحركة المرورية بموقف كفر الشيخ العموم، ومداخل ومخارج المحافظة، للاطمئنان على سهولة الحركة المرورية دون حدوث تكدس مروري.

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الأعمال الجارية الطرق والمحاور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المشروعات الخدمية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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