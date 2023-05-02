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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إصلاح خط مياه شرب بدسوق وحملات للنظافة ورصف الطرق

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ عدداً من الحملات إضافة لاستكمال مشروع الصرف الصحي وإصلاح خط مياه شرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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كفر الشيخ.. رئيس مدينة دسوق يقود حملة لرفع الإشغالات

وتابع اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى بفم الصعيدى تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذ شركة المقاولون العرب للوقوف على ما تم إنجازه ونسب التنفيذ.

وأكد أن المشروع يتكون من شبكات انحدار بأقطار مختلفة من 160 إلى 400 ملى بطول حوالى 3 كيلو متراً ومحطة رفع رئيسية، وبيارة قطر داخلى 3 أمتار والمبانى الملحقة، ومحطة رفع فرعية تتكون من بيارة قطر داخلى 3 متر ومبانى ملحقة، وخط طرد محطة الرفع الرئيسية قطر 200 ملى بطول حوالى 1000 متر.

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كفر الشيخ.. رئيس مدينة دسوق يقود حملة لرفع الإشغالات

وأضاف يوسف، أن المشروع يتكون أيضا من خط طرد محطة الرفع الفرعية بقطر 150 ملى بطول حوالى 250 متراً، وتم الانتهاء منه بنسبة 95% وجارى الربط على محطة الرفع بشارع ال 16، وتم الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 95%، كما تم توريد المهمات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، وجارٍ استكمال أعمال التشطيب بمحطة الرفع الرئيسية والفرعية وتركيب أعمال الكهروميكانيكية.

وتابع رئيس مدينة دسوق، إصلاح خط مياة شرب قطر 4 بوصة بقرية كنيسة الصرادوسى، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.

 كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب.

في سياق متصل نظمت الوحدات القروية حملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بمداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، واستهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

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