«المعلمين» تكرم 4 وكلاء وزارة سابقين ورواد العمل النقابي بكفر الشيخ.. صور

كرَّم أحمد الشربيني، نقيب المعلمين بمحافظة كفر الشيخ، ووكيل النقابة العامة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 4 وكلاء وزارة سابقين، و65 من رواد العمل النقابي والمعلمين المثاليين بأقسام ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، مثمناً دورهم في تقديم كافة سبل الدعم للمنظومة التعليمية والمعلمين بالمحافظة.

وأوضح نقيب المعلمين بمحافطة كفر الشيخ، أن النقابة تعمل على تحقيق مطالب المعلمين، ليظل المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، الذي يسعى دائماً إلى بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.

وقال إننا اليوم نشهد تكريم عدد من شيوخ المهنة، من الزملاء المعلمين البالغين سن التقاعد، هؤلاء الرواد أصحاب العطاء المتصل طوال سنوات خدمتهم، والمعلمين المثاليين الذين قدموا أنبل رسالة وهي رسالة بناء وتربية الأجيال "، مطالباً إياهم أن يعتزوا بمهنتهم السامية يفتخرون بما قدموه لوطنهم.

وأكد «الشربيني»، أن النقابة الفرعية تعاقدت مع المراكز التخصصية والمستشفيات المركزية والمستشفى العام بكفر الشيخ، لعلاج المعلم وأسرته، مضيفاً أن المعلم يتحمل فقط 25 % من التكلفة العلاجية تخصم من راتبه على أقساط شهرية، وتلتزم النقابة بسداد 75%.

وأوضح، أن هناك مساهمات نقدية تصرف للحالات التي تم علاجها في المستشفيات الخاصة وفق أسعار المؤسسة العلاجية، بالإضافة إلى صرف مساهمات نقدية ربع سنوية لحالات الأمراض المزمنة المستعصية.

من جانبه قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المعلم يظل هو القدوة لطلابه وتأثيره الإيجابي يعلي من قيم المجتمع كله، ويحافظ على حسن تربية الأجيال، ووجه وكيل الوزارة الشكر للمعلمين المكرمين على عطائهم الكبير طوال مدة خدمتهم في التربية والتعليم.

وخلال الاحتفالية، قدم أحمد الشربيني درع نقابة المعلمين لكل من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، وفايزة منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، والمهندس حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، ومحمد عبد المنعم رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، تقديراً منه على دورهم في دعم المعلمين خلال فترة عملهم.

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