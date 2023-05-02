بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في حوادث متفرقة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.

وكشف مصدر طبي، أن المستشفى استقبل محمد.ع 23 سنة، ومحمود.ش 20 سنة، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة إثر تعرضهما لحادث انقلاب موتوسيكل بطريق الورق سيدي سالم.

كما تبين إصابة عبد الحميد.إ 42 سنة، وراغب.ع 42 سنة، من قرية متبول، مصابين في بقطع في اليد بسبب حادث ماكينة طحين، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

كما استقبل المستشفى محمد.ج 30 سنة، مصاباً في حادث سيارة بالرياض، ومصطفى.م 30 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة خلال حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ.