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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 1674 مواطناً خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

اختتمت القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بكفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة» أعمالها، بقرية أبو مندور مركز دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيراً من أهالي القرية، وشملت 10 عيادات في 8 تخصصات طبية (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء، تنظيم أسرة، أسنان)، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، واستمرت لمدة يومين، وتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1674 متردداً وخضع 169 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 77 حالة وأشعة، وتلقي 932 مواطناً ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف والدكتور مجدي شبح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» والتزاماً بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على 100 مواطن خلال القافلة، وتم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 9 حالات، والتحويل لأقرب مستشفى لـ 12 حالة، لاستكمال تلقي العلاج اللازم لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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