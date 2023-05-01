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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 40 إعلانا مخالفا.. حملة مكبرة على الإشغالات والتعديات في بيلا بكفر الشيخ

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة موسعة، لإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين المختلفة بنطاق مدينة بيلا، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.


أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار شن الحملات اليومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، وبرئاسة سارة الحمادي، مسئول قسم الإعلانات بالمدينة، مشيراً إلى أن حملات اليوم أزالت 40 إعلاناً مخالفاً ودون ترخيص بالشوارع والميادين، وعلي أعمدة الإنارة والمباني.

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وأضاف رئيس مدينة بيلا، تواصل جهود رؤساء الوحدات القروية بإشراف أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، في تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والمخالفات في جميع القرى، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية للقرى.


وأشار رئيس المدينة، إلي قيام الوحدة المحلية لقرية إبشان برئاسة إبراهيم موافي، اليوم، بحملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع القرية، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من «فروشات» بيع الخضار والفاكهة والأكشاك غير المرخصة، فضلاً عن رفع وإزالة إشغالات الأرصفة أمام المحال العامة، وإلزام أصحابها بالمساحات القانونية المرخص لهم بها.

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