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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في أرض مزروعة بمحصول القمح بكفر الشيخ.. صور

حريق في أرض قمح بكفر
حريق في أرض قمح بكفر الشيخ

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، من إخماد حريق في أرض زراعية مزروعة بالقمح، قريبة من رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا».

كانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بنشوب حريق التهم أرضاً منزرعة بمحصول القمح، وهرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحماية المدنية، ومجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إخماد الحريق ومنع امتداده لزراعات القمح المجاورة، ولم يتبين سبب الحريق، حتى الآن.

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