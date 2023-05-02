محافظ كفر الشيخ يطمئن على امتحانات الصفين السادس الابتدائي والأول الثانوي

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أداء 69201 طالب وطالبة، بالصف السادس الابتدائي، امتحان الفصل الدراسي الثاني، لمادتي اللغة العربية والخط والإملاء والعلوم، كما أدى 26785 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي مواد خارج المجموع "التربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات"، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقاً للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

وتفقد محمد عبد لله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات.

كما تفقد وكيل الوزارة كونترول المدرسة، موجهاً بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، وتابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.



وأشار محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأضاف: وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.