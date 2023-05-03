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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مفاجئ من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن الركود

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن المرونة المستمرة لسوق العمل الأمريكي في مواجهة وابل من ارتفاع أسعار الفائدة تجعل تجنب الركود وارد.

وقال باول، في مؤتمر صحفي: “لقد رفعنا أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في 14 شهرًا، وبلغ معدل البطالة 3.5٪، حيث كان إلى حد كبير أو حتى أقل مما كان عليه عندما بدأنا”.

وأضاف: “لا تزال فرص العمل مرتفعة.. أظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة لشهر مارس أن هناك 1.6 وظيفة متاحة لكل باحث عن عمل، وهناك مؤشرات على التبريد التدريجي في سوق العمل”.

وقال باول، إنه “لم يكن من المفترض أن تتراجع فرص العمل بقدر ما انخفضت دون ارتفاع معدلات البطالة”.

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وأضاف: “من الممكن أن نستمر في الشعور بالهدوء في سوق العمل دون حدوث الزيادات الكبيرة في البطالة التي تزامنت مع العديد من الحلقات السابقة. وهذا سيكون ضد التاريخ. أنا أقدر تماما أن ذلك سيكون ضد النمط”.

وقال: “لا يزال من الممكن أن تكون حالة تجنب الركود. من الممكن أن لدي ما آمل أن يكون ركودًا معتدلًا “.

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