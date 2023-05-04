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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 695 شاحنة و83 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 329 شاحنة و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 366 شاحنة و 27 سيارة . 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس  فيما شهد  الميناء بالامس وصول السفينة بوسيدون اكسبريس و مغادرة السفينتين امل ودليلة   ، كما تم تداول 2450 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 230 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2050 راكب بموانيها .

 

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