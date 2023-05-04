خالد البلشي: حرية الإعلام والصحافة من ضمانات نجاح الحوار الوطني

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أهمية الخروج من الحوار الوطني بأجندة قابلة للتنفيذ من التحديات المهمة، مشيرًا إلى أن بدايات الحوار الوطني وفتح تفاوض سياسي يعطي رسائل جيدة.

وأضاف خالد البلشي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، أن حرية الإعلام والصحافة من ضمانات نجاح الحوار الوطني.

وشدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أن دعوة الحوار الوطني تحت رعاية رئيس الجمهورية يعطي ثقة للمشاركين.

وأوضح البلشي، أن الحوار الوطني هدفه وجود مساحات مشتركة بين كافة الأطياف، وتقبل الاخر اهم ما في حلم الجمهورية الجديدة.