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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي: الحوار الوطني يضم كافة أطياف المجتمع.. ومشهده "جيد جدا"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن مشهد الحوار الوطني جيد جدا حيث يضم كافة أطياف المجتمع، لافتًا إلى أن الإطار التنظيمي للأحزاب في مصر ليس واضح أمام المواطنين.

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وأضاف حسام بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"،  أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى وليس بديل للحكومة أو البرلمان.

وواصل حسام بدراوي، أن :"وضعت رؤيتي السياسية وارسلتها لأمانة الحوار الوطني والأحزاب السياسية المختلفة".


وذكر أن التنمية في القطاع الاقتصادي مرتبطة بالقطاع الخاص، ولابد من اقتراب الأحزاب ذات الأيديولوجية المتشابهة.

https://www.youtube.com/live/TF-P1XhLlZU?feature=share

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