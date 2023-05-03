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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي : يجب تطوّر رؤية مصر 2030 إلى 2050

حسام بدراوي
حسام بدراوي

‏قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني إن التجمع الذي شهدناه اليوم بين كل أطياف المجتمع السياسي والاجتماعي شيء جيد والتحضير أخذ وقتا طويلا لكنه كان مهما لوضع الإطار الذي سيتم الحوار من خلاله وإلا كان سيصبح الحوار فوضويا.

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وتابع حسام بدراوي خلال لقائه في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي يضم كل شيء، وأن لمصر رؤية موثقة ومعلنة وهي رؤية مصر 2030 تتحدث عن كل مداخل التنمية المستدامة في مصر، ولكن لم تجد هذه الرؤية الزخم المناسب لها في الفترة السابقة، والرؤية تعني أن الحكومات المتتالية تأخذ الرؤية وتكتب استراتيجيات لتطبيقها، و يذكر الناس أن مصر لها رؤية 2030 ويجب أن تتطور إلى رؤية مصر 2050.

 

حوار حول كيف تحكم البلاد

 

 ونوه حسام بدراوي أن الحوار الوطني حوار السياسي في الأساس حوار حول كيف تحكم البلاد لأنه بدون إطار سياسي في كيفية حكم البلاد كل الإطارات الأخرى غير مستدامة وبما أن رؤية مصر 2030 لم يكن فيها محور سياسي فأنه أخذ على عاتقه جمع وثائق الرؤية جميعها بالإضافة إلى كتابة الرؤية السياسية لـ 2030 وإتاحتها لإدارة الحوار والأحزاب السياسية، و أرجو أن الناس تلتزم بالرؤية، متابعا أنه طرح رؤيته السياسية المبنية على فلسفة الدستور.

حسام بدراوي الحوار الوطني المجتمع السياسي رؤية مصر 2030 رؤية مصر 2050

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