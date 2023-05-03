عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

‏قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه سعيد للغاية وإن الحوار الوطني له مغزى وهدف معين والدليل على ذلك حضور رئيس الوزراء وأيضا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الموضوع به جدية والدولة تأخذه على محمل الجد.

طلعت عبد القوي: التعليم والصحة قضايا غاية في الأهمية لأي دولة لتتقدم

الطماوي: ننتظر نتائج ومخرجات للحوار الوطني تساهم في حل العديد من القضايا

وفاة شقيقته| ضياء رشوان: حمدين صباحي أصيب بفاجعة.. واقرأ رسالته بالحوار الوطني

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك مخرجات لهذا الحوار بعد النقاش الواعي للقضايا المطروحة بدون خطوط حمراء وهذا هو المهم ورأينا كلمة عمرو موسى التي كانت قوية للغاية ولامست وطرحت كل التساؤلات التي من الممكن أن يطرحها أي حزب أو مواطن او أي معارض بشكل عام، كذلك كلمة حمدين صباحي التي ألقاها نيابة عنه ضياء رشوان وكلمة حسام بدراوي كانت كلمة موفقة جدا وكل الكلمات كانت قوية ومهمة.

 

دولة ديمقراطية مدنية حديثة

 

 وتابع سلامة أنه بالتالي لم يكن هناك أي موانع لطرح أي رؤية على مائدة الحوار وطالما  ذلك يتم في إطار تعظيم دور المواطن وتعظيم قدرات الدولة وأن نبحث عن حلول لمشكلات طارئة أو غير طارئة و نبحث عن مستقبل مشرق وعن دولة ديمقراطية مدنية حديثة ننادي بها منذ عام 1952.

الحوار الوطني عبد المحسن سلامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوط حمراء دولة ديمقراطية حمدين صباحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

ترشيحاتنا

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

الحوار الوطني يحقق آمال الجمهورية الجديدة.. انتهاء اليوم الأول بانتصار إرادة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

فيديو

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ