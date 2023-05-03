عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

‏قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه سعيد للغاية وإن الحوار الوطني له مغزى وهدف معين والدليل على ذلك حضور رئيس الوزراء وأيضا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الموضوع به جدية والدولة تأخذه على محمل الجد.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك مخرجات لهذا الحوار بعد النقاش الواعي للقضايا المطروحة بدون خطوط حمراء وهذا هو المهم ورأينا كلمة عمرو موسى التي كانت قوية للغاية ولامست وطرحت كل التساؤلات التي من الممكن أن يطرحها أي حزب أو مواطن او أي معارض بشكل عام، كذلك كلمة حمدين صباحي التي ألقاها نيابة عنه ضياء رشوان وكلمة حسام بدراوي كانت كلمة موفقة جدا وكل الكلمات كانت قوية ومهمة.

دولة ديمقراطية مدنية حديثة

وتابع سلامة أنه بالتالي لم يكن هناك أي موانع لطرح أي رؤية على مائدة الحوار وطالما ذلك يتم في إطار تعظيم دور المواطن وتعظيم قدرات الدولة وأن نبحث عن حلول لمشكلات طارئة أو غير طارئة و نبحث عن مستقبل مشرق وعن دولة ديمقراطية مدنية حديثة ننادي بها منذ عام 1952.