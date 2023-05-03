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رئيس التحرير
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وفاة شقيقته| ضياء رشوان: حمدين صباحي أصيب بفاجعة.. واقرأ رسالته بالحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

‏أشاد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بدور حمدين صباحي في الحوار الوطني منذ أن صافحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإفطار الذي أعلن فيه عن دعوته للحوار الوطني.

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وتابع ضياء رشوان أن مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي و الرمز السياسي الكبير حمدين صباحي وزملائه ورفاقه في الحركة المدنية  بذلوا جهودا كبيرة ولا يزالون يبذلون حتى ينجح هذا الحوار بكل أطيافه، وحمدين صباحي أصيب  أمس بفاجعة كبيرة وهي وفاة شقيقته الكبرى فأرسل لي هذه الرسالة أقرأها لكم.

 

كلمة حمدين صباحي

 

وتابع ضياء رشوان: "الأخ العزيز المنسق العام للحوار الوطني السادة الحضور تعذرت عن حضور هذا اللقاء نظرا للظرف الطارئ الذي الم بي والمتمثل في وفاة شقيقتي الكبرى وهي بمثابة والدتي كفاكم الله محنة الفراق وهذا الذي منعني من الحضور أتمنى التوفيق والنجاح والوصول إلى ما نأمله من النتائج يكون من شأنها الوصول إلي الغاية من الحوار وتحقيق ما نهدف له وهو ما أتمناه واحرص عليه لوضع أسس تكون كفيلة للنهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن".

للحوار الوطني حمدين صباحي ضياء رشوان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الكرامة والطيار الشعبي

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