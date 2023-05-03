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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت عبد القوي: التعليم والصحة قضايا غاية في الأهمية لأي دولة لتتقدم

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

‏ قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن المحور المجتمعي من أهم الموضوعات وعندما نقول التنمية البشرية قوامها هو التعليم والصحة.

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وتابع طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"،  أن هذين محورين غاية في الأهمية نتحدث عن الصحة والتأمين الصحي الشامل والمنظومة الصحية وهجرة الأطباء كل هذه المسائل غاية في الأهمية، متابعا أيضا التعليم و مفرداته سواء التعليم الفني أو التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي وقضية محو الأمية كل هذه مسائل إلى غاية في الأهمية.

 

التعليم والصحة

 

ونوه طلعت عبد القوي أن التعليم والصحة قضايا غاية الأهمية لأي دولة من أجل أن تتقدم وتنمو، أيضا الطبيعة السكانية وهي أم المشاكل لأن لدينا ارتفاع شديد في معدل النمو سكاني ولدينا سوء توزيع للسكان وأيضا يجب أن نتحدث عن الهوية والثقافة المصرية وهذا أمر غاية في الأهمية و نريد أن نعود مرة أخرى لهويتنا و ثقافتنا.

الحوار الوطني طلعت عبد القوى الصحة التعليم التامين الصحي الشامل الأطباء

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