خالد عبد العزيز: مشاكل الأسرة والزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ان ما رأوه خلال جلسات المناقشة عن قضايا الأسرة و الزيادة السكانية أن هناك مقترحات كثيرة جدا وأيضا مشاكل تثار من الخطابات التي أرسلت لإدارة الحوار العدد كان كبيرا وكانت الموضوعات مختلفة جدا وكلها تمس الأسرة المصرية وقطاع كبير من الشعب المصري.

وتابع خالد عبد العزيز انه يرى أن هناك جوانب أخرى تساعد في هذا الأمر مثل الفن والدراما الذي يساعد بشكل كبير في شرح الأمور بشكل أوسع وتبين وتبرز قضايا الأسرة والمجتمع بشكل اكبر والرأي العام كله ينشغل بهذا الأمر عندما يشاهد الفن والدراما يشارك في عرض هذه المشكلات.

القيادة السياسية

ونوه خالد عبد العزيز أن الرأي العام حاليا مهيأ جدا وعنده فكرة واسعة جدا عن معظم المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية وهذا يسهل بشكل كبير جدا في عرض هذه المشكلات بشكل واضح ومختصر وإدارة مجلس الأمناء لديها إحساس به وعند رفعه للقيادة السياسية ستكون من أول الموضوعات التي ستحظى باهتمام القيادة السياسية ومجلس الأمناء بشكل كبير.