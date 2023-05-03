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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطماوي: ننتظر نتائج ومخرجات للحوار الوطني تساهم في حل العديد من القضايا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

‏قال إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني إن المشهد كان واضحا للجميع اليوم كل القوى السياسية والمجتمعية كانت متواجدة داخل القاعة.

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وتابع الطماوي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذا يدل على أن العمل على مدار عام كان مثمرا وبالتالي حجم الآمال والطموحات زاد بشكل كبير بعد الجلسة الافتتاحية واستمعنا الى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة اليوم التي تنم عن اهتمامه شخصيا بكل التفاصيل التي تتم داخل أروقة الحوارات والتأكيد على حضوره الجلسات النهائية.

 

حل العديد من القضايا

 

ونوه الطماوي الى أن الحوار منتظر منه نتائج و مخرجات تساهم في حل العديد من القضايا المطروحة داخل الحوار الوطني وكان هناك كلمات لرؤساء الأحزاب من مختلف الأحزاب ومقرري المحاور الثلاثة.

الحوار الوطني إيهاب الطماوي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحزاب القوى السياسية

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