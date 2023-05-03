كرم جبر : هذا اليوم انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

‏قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني إن الاحتفالية كانت كبيرة وكل ألوان الطيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفنانين والأدباء والشعراء موجودين في القاعة.

وتابع كرم جبر خلال لقائه في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الناس منذ فترة لم تجتمع مثلما حدث اليوم والناس قادمة ولديها آمال وعشم كبير أن الفترة القادمة تحمل بشائر خير لمصر واليوم هو اليوم العالمي لحرية الصحافة وهذا فأل خير ونحن سنظل في حوار على مدار الشهور القادمة لأن الموضوعات كثيرة جدا بهدف أن نخطو إلى الجمهورية الجديدة وألا يكون مجرد شعار، ولكن يكون هناك خطوات عملية للوصول إلى منطلقات هذه الجمهورية الجديدة واليوم هو يوم الانطلاق.

شروط ديمومة الحوار

ونوه كرم جبر أن ديمومة الحوار لها شروط، أن يتحدث الناس بحرية بدون خوف وبدون قيود طالما ملتزمين بالدستور والقانون والمحافظة على مؤسسات الدولة وهذه ليست بخطوط حمراء وإنما خطوط أساسية، ونحن عشنا فترة جاءت علينا جماعة قررت الإقصاء والإبعاد لكل فصائل المجتمع وأصبح لا وجود لأي آراء، واليوم تحت مظلة الاستقرار الناس بتجتمع، وهذا المكان بعد 25 يناير تم إحراقه وعن عمد، والحمدلله عاد للعمل والقاعات عادت للعمل وهذه الانطلاقة التي نبدأ منها.