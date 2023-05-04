دانا حمدان تكشف تفاصيل التحرش بها.. والسبب طبيب العائلة| فيديو

أفصحت الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب العائلة، معقبة: "كل ما بفتكر الحادثة كأنها حصلت امبارح"، موضحة أنها كانت بعمر 14 عاما، وذهبت لطبيب كان بمثابة صديق العائلة، وحدثت تلك الواقعة.

وأضافت دانا حمدان، خلال لقائها ببرنامج "الستات"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن هذه الحادثة لم تؤثر على علاقتها بالرجال، قائلة: "أنا قفلت الباب عشان آخد هدنة، لكن يبدو أنها مدت وأنا نسيت.. بالعكس أنا محتاجة شريك في حياتي وعايزة أكمل زي أي حد".

وأشارت دانا حمدان إلى أنها كانت مدركة بهذا العمر، و أخبرت والدتها بالموقف ولكن الأخرى لم تستوعب أن ذلك حقيقي، ولم تصدقها وقتها.

